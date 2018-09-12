Бизнесмена в Италии приговорили к 9 месяцев лишения свободы за платную публикацию.

Бизнесмена в Италии приговорили к 9 месяцев лишения свободы за платную публикацию.Как передает ТАСС, уголовный суд города Лечче также оштрафовал предпринимателя на сумму около 8000 евро.Данный приговор основан на том, что подсудимый мужчина возглавлял фирму Promo Salento. Используя фальшивую личность, он продавал поддельные рецензии компаниям, занимающимся гостинично-ресторанным бизнесом на территории Италии.Служители Фемиды постановили, что ложные отзывы попадают под уголовную статью об использовании чужой или поддельной личности – в Италии это считается преступлением.