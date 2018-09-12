Просто выключили микрофон или Новый повод поговорить о европейской свободе слова. На этот раз — новости из Варшавы, с конференции ОБСЕ. Анонс гласит: посвящена вопросам человеческого измерения. Но это формальная формулировка. Если выразиться проще, тема — права человека и демократия в Старом Свете. И вот с ними-то на форуме проблемы и возникли.

"Просто выключили микрофон" или "Новый повод поговорить о европейской свободе слова". На этот раз — новости из Варшавы, с конференции ОБСЕ. Анонс гласит: посвящена вопросам человеческого измерения. Но это формальная формулировка. Если выразиться проще, тема — права человека и демократия в Старом Свете. И вот с ними-то на форуме проблемы и возникли. Конкретно — по отношению к российским журналистам. Грубо говоря, не стесняясь, по-хамски заткнули рты нашим коллегам из Крыма. К трибуне допустили лишь одного. Да и ему после того, как несколько раз перебили и мешали выступать, выразили протест и фактически лишили слова. Кто именно выразил, и кто лишил — догадаться нетрудно. Конечно же, представители Украины. Плюс охотно примкнувшие к ним канадцы и австрийцы. Остальным сотрудникам крымских СМИ высказаться и вовсе не дали. Сняли их доклады с повестки, и дело с концом. Хотя визы-то выдали. И непосредственно на конференцию допустили. Где тут логика?Им просто не давали говорить. Журналисты из Крыма были готовы рассказать в Варшаве о реальной ситуации на полуострове, о санкциях, нарушающих права человека, о потоке украинских фейков насчет Крымского моста, например, или якобы засухи на полуострове, или про миф, что в Крыму пустуют пляжи. Но Польша выключила микрофон."После того, как я сказал — "Республика Крым, Российская Федерация", была масса эмоций, отрицательных эмоций, и было сделано все, чтобы прекратить мой доклад, — рассказывает глава крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет" Эрвин Мусаев. — Ряд государств боятся правды, что эта правда будет донесена до широкой массы, и их миф, который они на протяжении четырех лет вбивают в голову людям во многих странах мира, будет разрушен".Украина заявила с места, что сам факт присутствия делегации Крыма на этой конференции, — выпад в сторону Киева. "К несчастью, эта платформа используется как инструмент для новых атак. Информационной агрессии России против Украины", – сказала представительница Украины.Выступления крымских делегатов даже не внесли в повестку дня. Хотя они были официально зарегистрированы как участники совещания. "Почему так боятся общественников Крыма услышать на пленарном заседании сегодняшнем? В чем проблема? – недоумевает член Общественной палаты республики Крым Анжелика Лучинкина. — Мы ведь просто рассказываем о том, что мы видим в Крыму! Украинские политики называли Крымский мост фейком. Но ничего, фейк неплохо работает, и пропускная способность фейка очень высока!".Представитель Канады вообще предложила вывести крымских журналистов из зала. До этого, правда, не дошло. "Что такое Канада? Это вообще ядро украинской диаспоры, западенской диаспоры, — рассуждает политолог Дмитрий Таран. — Собственно, даже министр финансов Канады — выходец из Украины".Украинские СМИ смакуют сообщения о том, как модератор в Варшаве прервал сегодня выступление журналиста Александра Беланова, а следующим представителям СМИ и общественникам из Крыма вообще не дал слова. На заседании, посвященном (внимание!) "свободе прессы и защите прав журналистов", как сказано в общей программе встречи. Но крымчан и этот абсурд не смутил."Крымская делегация, 8 журналистов и представители общественных организаций – мы смогли сюда приехать, нам дали шенгенские визы по российским крымским паспортам, мы получили приглашение от организаторов, ОБСЕ, приехали в Польшу – страна, которая славится не сильно такими дружескими по отношению к общей истории с Россией, – это уже успех! – считает специальный корреспондент и редактор телеканала "Крым-24" Дмитрий Михайлов. – И, конечно же, мы ожидали, что нам могут не дать слова".Все это очень показательно, в том смысле, что международная организация, которая должна стоять над схваткой — в данном случае, информационной, получается, ставит провокации одной из сторон выше собственной повестки дня. О какой объективности ОБСЕ в вопросах защиты прав человека можно после этого говорить?Александр Лукашевич, постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе комментирует ситуацию так: "Как только речь заходила о Крыме как интегральной часть РФ, тут же возникали организационные вопросы, заставляли буквально молчать наших представителей. Это категорически неприемлемо, потому что ставится под вопрос территориальная целостность государства-участника, которым является Российская Федерация".Делегация из России выразит официальный протест руководству ОБСЕ по поводу истории с крымчанами, это решено. Но вот что важно: год назад похожая конференция была в Вене, и крымских журналистов даже в зал не пустили. Так что нынешние выступления, хотя их и пытались сорвать, все-таки победа.