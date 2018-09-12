Глава британского правительства в очередной раз продемонстрировала, что не доверяет своим коллегам в парламенте. Мэй выразила сомнение в том, что члены парламента способны адекватно оценивать свои выступления в СМИ.

Глава британского правительства в очередной раз продемонстрировала, что не доверяет своим коллегам в парламенте. Мэй выразила сомнение в том, что члены парламента способны адекватно оценивать свои выступления в СМИ.В частности, Мэй предостерегла британских политиков от появления на телеканале RT, объясняя это тем, что они могут "быть использованы в качестве инструмента пропаганды российского государства".То ли это совет из личного опыта, когда премьер-министр не избежала подобной участи, то ли Мэй считает, что СМИ для того и нужны, чтобы распространять пропаганду, но в любом случае, заявление свидетельствует сразу о нескольких слабостях премьер-министра.Во-первых, она так и не научилась верить в независимость СМИ, если эти СМИ не британские. И судьба иранского телеканала Press-TV – наглядный пример. Мэй и сегодня лишний раз вспоминает о том, что еще в 2012 году медиарегулятор Ofcom отозвал у иранцев вещательную лицензию.Во-вторых, Мэй явно не высокого мнения о способностях депутатов парламента, если полагает, что они могут стать "орудием пропаганды", всего лишь озвучивая свою позицию по тому или иному вопросу на телевидении.Стоит заметить, что, к примеру, член Шотландской национальной партии Ангус Макнил, также открыто считающий RT "орудием российского правительства", на днях заявил, что продолжит выступать в его эфире.Макнил добавил, что и к BBC у многих тоже есть претензии, но это не останавливает его от появления в эфире.Мэй можно понять. Сейчас как никогда ей требуются не разносторонние взгляды на происходящие событие, а максимальная консолидация и желательно, чтобы это была консолидация вокруг неё, а не – против.Накануне сразу 50 членов консервативной партии собрались, чтобы обсудить перспективы смещения Мэй с её поста. Для того, чтобы процедура отставки состоялась – этого числа депутатов не достаточно, но его уже хватает для того, чтобы инициировать вотум недоверия.Антироссийская риторика главы британского правительства ещё какое-то время может служить средством, консолидирующим парламентариев. Но когда придёт время отчитываться за результаты переговоров по Brexit, то пропаганда, основанная на запугивании коллег "российской пропагандой", уже может и не сработать.