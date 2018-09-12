Президент США в среду подписал указ об односторонних санкциях в отношении иностранных лиц и организаций, уличенных во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщил на специальном брифинге для журналистов помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Президент США в среду подписал указ об односторонних санкциях в отношении иностранных лиц и организаций, уличенных во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщил на специальном брифинге для журналистов помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.Как отметил Болтон, речь идет не только о вмешательстве в избирательные кампании, но также касается распространения дезинформации и пропаганды.Документ предусматривает регулярные проверки возможного вмешательства со стороны главы национальной разведки. Кроме того, регулярные отчеты должны предоставлять министерства юстиции и внутренней безопасности.По словам Болтона, санкции могут быть применены как к физическим, так и к юридическим лицам, а также к целым странам, передает ТАСС.Указ не касается каких-то конкретных стран, уточнил помощник президента США, поскольку угроза может исходить от нескольких источников.