Ангела Меркель пошла на поводу у президента США и не исключила участия Германии в бомбардировках Сирии. Британия и Франция тоже готовы к нанесению ударов по войскам Башара Асада, а, возможно, и по позициям российских ВКС.

Ангела Меркель пошла на поводу у президента США и неисключила участия Германии в бомбардировках Сирии. Британия и Франция тоже готовык нанесению ударов по войскам Башара Асада, а, возможно, и по позициям российских ВКС.Вслед за Дональдом Трампом канцлер ФРГ заговорила о недопустимостиприменения химического оружия сирийской армией. "Утверждать, что мы можемне обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и несоблюдают международную конвенцию, – это не может быть ответом", – заявилаМеркель, намекая на военный ответ.Три дня назад немецкая газета Bild писала, что министр обороны Германии Урсулафон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия страны в возможных ударахальянса в составе США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сириив случае применения химического оружия в провинции Идлиб. Если такие удары будут,то Германия будет использовать свои самолеты Tornado, сообщает .Между тем в сирийском Идлибе уже приступили к съемкам фейковыххимических атак. По данным российского Минобороны, скоро видео распространятзападные телеканалы и после этого последует атака западной коалиции на позициисирийской армии. Спектакль традиционно прошел с участием волонтерского движения"Белые каски".На прошлой неделе после удара российских ВКС по боевикам,засевшим в этом городе, Дональд Трамп не исключил атаки на позиции российскихВооруженных сил. Президент США предупредил Сирию, Россию и Иран, что им неследовало бы атаковать провинцию Идлиб.Если американцы пойдут на откровенное противостояние сРоссией, то это может привести к катастрофе мирового масштаба. Россия ответнымударом уничтожит американские базы на северо-востоке Сирии, в районеДэйр-эз-Зора, а также на юге и, кроме того, атакует флот, который дислоцированв Средиземноморье.Напомним, что американцы уже дважды наносили удары"Томагавками" по Сирии. Оба раза атаки происходили после сообщений оприменении войсками Башара Асада химического оружия против мирного населения.Никаких доказательств химатак мировому сообществу предоставлено не было.