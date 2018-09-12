Ангела Меркель пошла на поводу у президента США и не
исключила участия Германии в бомбардировках Сирии. Британия и Франция тоже готовы
к нанесению ударов по войскам Башара Асада, а, возможно, и по позициям российских ВКС.
Ангела Меркель пошла на поводу у президента США и не
исключила участия Германии в бомбардировках Сирии. Британия и Франция тоже готовы
к нанесению ударов по войскам Башара Асада, а, возможно, и по позициям российских ВКС.
Вслед за Дональдом Трампом канцлер ФРГ заговорила о недопустимости
применения химического оружия сирийской армией. "Утверждать, что мы можем
не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не
соблюдают международную конвенцию, – это не может быть ответом", – заявила
Меркель, намекая на военный ответ.
Три дня назад немецкая газета Bild писала, что министр обороны Германии Урсула
фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия страны в возможных ударах
альянса в составе США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии
в случае применения химического оружия в провинции Идлиб. Если такие удары будут,
то Германия будет использовать свои самолеты Tornado, сообщает .
Между тем в сирийском Идлибе уже приступили к съемкам фейковых
химических атак. По данным российского Минобороны, скоро видео распространят
западные телеканалы и после этого последует атака западной коалиции на позиции
сирийской армии. Спектакль традиционно прошел с участием волонтерского движения
"Белые каски".
На прошлой неделе после удара российских ВКС по боевикам,
засевшим в этом городе, Дональд Трамп не исключил атаки на позиции российских
Вооруженных сил. Президент США предупредил Сирию, Россию и Иран, что им не
следовало бы атаковать провинцию Идлиб.
Если американцы пойдут на откровенное противостояние с
Россией, то это может привести к катастрофе мирового масштаба. Россия ответным
ударом уничтожит американские базы на северо-востоке Сирии, в районе
Дэйр-эз-Зора, а также на юге и, кроме того, атакует флот, который дислоцирован
в Средиземноморье.
Напомним, что американцы уже дважды наносили удары
"Томагавками" по Сирии. Оба раза атаки происходили после сообщений о
применении войсками Башара Асада химического оружия против мирного населения.
Никаких доказательств химатак мировому сообществу предоставлено не было.