Паспортный стол в Новосибирске выдал новые документы IT-специалисту Александру. Теперь по паспорту это Екатерина. Девушка рассказала журналистам, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на пути к своей мечте.

Паспортный стол в Новосибирске выдал новые документы IT-специалисту Александру.Теперь по паспорту это Екатерина. Девушка рассказала журналистам, с какимитрудностями ей пришлось столкнуться напути к своей мечте.О смене пола Александр (имя изменено) впервые задумался ещев пятилетнем возрасте. Позже мальчик полюбил прически с длинными волосами,отращивал ногти и стеснялся ходить с голым торсом – скрывал растительность нателе.Подросток стал предпочитать одежду в стиле унисекс, многочитать о трансгендерах. Екатеринапризнается, что обычное российское воспитание поначалу мешало ей принять себятакой, какая она есть. Но постепенно начинала понимать, что ей простонеобходимо стать женщиной.Она начала контролировать свою речь – не только сталаговорить о себе в женском роде, но и практиковала упражнения для изменения тембраголоса. В возрасте 18-лет Екатерина приняла окончательное решение о смене пола.Родители поначалу были в ужасе. Однако позже мать отвела еек психотерапевту, который выдал заключение о полном здоровье пациента. Постепеннои отец свыкся с мыслью, что вместо сына у него выросла дочь.Екатерина прошла гормонотерапию большое количество комиссийи врачей – и получила заключение о половой переориентации. В ЗАГСе ей безособых сложностей выдали новое свидетельство о рождении, а в паспортном столе -удостоверение личности.Операция по смене пола слишком дорогая, девушка не планируетее в ближайшем будущем. Екатерина живет с партнером, которого нашла на сайтезнакомств, вское пара планирует расписаться, передает