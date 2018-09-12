Паспортный стол в Новосибирске выдал новые документы IT-специалисту Александру.
Теперь по паспорту это Екатерина. Девушка рассказала журналистам, с какими
трудностями ей пришлось столкнуться на
пути к своей мечте.
Паспортный стол в Новосибирске выдал новые документы IT-специалисту Александру.
Теперь по паспорту это Екатерина. Девушка рассказала журналистам, с какими
трудностями ей пришлось столкнуться на
пути к своей мечте.
О смене пола Александр (имя изменено) впервые задумался еще
в пятилетнем возрасте. Позже мальчик полюбил прически с длинными волосами,
отращивал ногти и стеснялся ходить с голым торсом – скрывал растительность на
теле.
Подросток стал предпочитать одежду в стиле унисекс, много
читать о трансгендерах. Екатерина
признается, что обычное российское воспитание поначалу мешало ей принять себя
такой, какая она есть. Но постепенно начинала понимать, что ей просто
необходимо стать женщиной.
Она начала контролировать свою речь – не только стала
говорить о себе в женском роде, но и практиковала упражнения для изменения тембра
голоса. В возрасте 18-лет Екатерина приняла окончательное решение о смене пола.
Родители поначалу были в ужасе. Однако позже мать отвела ее
к психотерапевту, который выдал заключение о полном здоровье пациента. Постепенно
и отец свыкся с мыслью, что вместо сына у него выросла дочь.
Екатерина прошла гормонотерапию большое количество комиссий
и врачей – и получила заключение о половой переориентации. В ЗАГСе ей без
особых сложностей выдали новое свидетельство о рождении, а в паспортном столе -
удостоверение личности.
Операция по смене пола слишком дорогая, девушка не планирует
ее в ближайшем будущем. Екатерина живет с партнером, которого нашла на сайте
знакомств, вское пара планирует расписаться, передает