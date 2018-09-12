Вплоть до 2014 года в области сохранялся устойчивый рост числа смертельных случаев от алкогольной болезни печени.

Вплоть до 2014 года в области сохранялся устойчивый рост числа смертельных случаев от алкогольной болезни печени.Всероссийский день трезвости отмечают в России 11 сентября. К этой дате Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал статистику по «алкозаболеваниям» в регионе.Заметный прогрессЦифры подтверждают один из любимых слоганов Губернатора Светланы Орловой о том, что до её прихода Владимирская область была пьющей, а под ее руководством стала поющей.По официальным данным облздрава, вплоть до 2014 года в регионе сохранялся устойчивый рост числа смертельных случаев от алкогольной болезни печени: 306 - в 2012 году; 435 - в 2013 году; 521 - в 2014 году. А вот с 2015 года наметилось снижение данного показателя: 482 - в 2015 году; 400 - в 2016 году; 376 - в 2017 году; 196 - за 7 месяцев 2018 года.В области также наметилось снижение уровня смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков: 1104 - в 2016 году; 1067 - в 2017 году; 547 - за 7 месяцев 2018 года.Опасность привычкиМедицинское ведомство владимирского «белого дома» информирует, что во всём мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно происходит 3,3 миллиона смертей, что составляет 5,9% всех летальных случаев - таковы данные Всемирной организации здравоохранения.В целом употребление алкоголя - причинный фактор более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами. Злоупотребление алкоголем сокращает среднюю продолжительность жизни примерно на 20 лет. Среди людей в возрасте 20-39 лет примерно 25% всех случаев смерти связывают с алкоголем.Владимирцев «с проблемами» пригласили посетить нарколога - 10 сентября в центр профилактики и консультирования Областного наркодиспансера провели День открытых дверей. Бесплатную консультативную наркологическую помощь получили все желающие. Кроме того, им предоставили информацию о профилактике и лечении наркологических заболеваний, а также о реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью.А 11 сентября в наркологическом диспансере состоялся интерактивный семинар, посвящённый профилактике девиантного поведения и продвижению здорового образа жизни в молодёжной среде. В мероприятии приняли участие студенты медицинского и педагогического колледжей областного центра и волонтёры добровольческого движения «Доброштаб» управления по делам молодёжи города.А в школах провели уроки, посвящённые здоровому образу жизни и профилактике пагубных привычек.КомментарийДиректор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин:«Российский День за трезвость проводят с целью информирования населения о вреде алкоголя, популяризации здорового образа жизни и улучшения демографической ситуации в стране. В учреждениях здравоохранения и образования области к этой дате прошла серия профилактических акций.»