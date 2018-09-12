«Ростелеком» обеспечил муниципальные школы Владимирской области учебными пособиями в электронном виде. Компания обеспечила учебным заведениям доступ к информационно-библиотечному ..

«Ростелеком» обеспечил муниципальные школы Владимирской области учебными пособиями в электронном виде. Компания обеспечила учебным заведениям доступ к информационно-библиотечному центру, содержащему более 12.5 тысяч оцифрованных книг, из которых более 3,5 тысяч – учебники. Для доступа к «Электронным учебникам» необходима лишь авторизация. Доступ предоставляется по ссылке. Оцифрованными учебниками уже пользуются учащиеся и педагоги «Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой», «Вяткинской СОШ», «СОШ №1 г. Лакинска» и гимназии № 6 г. Муром.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Владимирская область – один из первых российских регионов, где «Ростелеком» реализовал проект автоматизированной информационной системы «Информационно-библиотечный центр». Это мощная многофункциональная платформа электронного обучения. Мы создали обширную электронную медиатеку, наполненную актуальным цифровым контентом, которая способна качественно преобразить образовательный процесс. Сначала – во Владимире, а, затем – по всей стране».«Электронный учебник» – это универсальный инструмент как для школьников, так и педагогов. Они защищены от копирования и выдаются на определённый срок. Каждый учащийся получает индивидуальный доступ к материалам, открыть которые может только с закреплённого за ним устройства. При необходимости, учебными пособиями можно пользоваться как онлайн, так и без подключения к сети. Их можно воспроизводить как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Система «Информационно-библиотечного центра» и её наполнение полностью соответствуют нормам закона: соблюдены все авторские и смежные права, а также обеспечена защита персональных данных.Татьяна Мочалова, директор гимназии № 6 г. Мурома:«Для нас переход на электронные учебники – это возможность сделать процесс обучения интереснее. Ведь помимо текста можно открывать аудио- и видеофайлы, перекрестные материалы из других пособий и энциклопедий. Кроме того, что очень для нас важно, электронные учебники – это существенное облегчение веса школьного портфеля. Все наши учителя прошли обучение по работе с цифровым контентом и уверены, что с новыми цифровыми сервисами интерес к учёбе у современной молодёжи заметно вырастет».Информационная система «Ростелекома» может быть интегрирована с различными электронными системами, уже установленными в школах. В планах развития платформы – её масштабирование и реализация дополнительных инструментов, например, для проведения контрольных работ и экзаменов.