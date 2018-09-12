Приходит молодая девушка в косметический кабинет:
- Доктор мне выходить замуж через неделю, а у меня такие маленькие титьки, что стыдно перед будущим мужем. Можете вы что-нибудь сделать?
Доктор:
- Конечно, у нас есть последняя отечественная разработка.
Спустя три дня... Девушка, довольная большим бюстом, покидает кабинет.
Доктор:
- Только знаете, при тр*ханьи может сначала зазвенеть, так вы не бойтесь - это идет притирка.
Идет брачная ночь. Вдруг что-то зазвенело.
Муж в ужасе вскакивает с жены.
Она:
- Да ты не бойся, это у меня звенит.
- А я думал, у меня отвинчивается.
еще анекдот!