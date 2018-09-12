12.09.2018

2018-09-12 14:00:34

Угрожали расправой: под Москвой ограбили дом Кузьмина

Популярного певца и композитора Владимира Кузьмина ограбили в Подмосковье. Сумма похищенного составила десять миллионов рублей.



Пока исполнитель находился в США, группа неизвестных лиц, угрожая физической расправой подсобному рабочему, заставила его открыть сейф. Все деньги были украдены, передает .