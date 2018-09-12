Украина решила оставить жителей Крыма без воды. Киев не будет возобновлять ее поставки в республику, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Украина решила оставить жителей Крыма без воды. Киев небудет возобновлять ее поставки в республику, заявил министр иностранных делстраны Павел Климкин.Глава украинской дипломатии заявил, что Киев никогда непозволит обеспечить поставки воды на оккупированную территорию. Это заявлениеКлимкина звучит довольно странно в свете того, что Украина считает Крым своим.Между тем республика вот уже четыре года испытывает проблемыс пресной водой. Население от этого не страдает, но для орошения земель и выращиваниясельскохозяйственных культур воды катастрофически не хватает.Дело в том, что в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымскийканал, по которому вода поступала из Херсонскойобласти. Он обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как впитьевой, так и для полива сельхозземель, сообщает .В Крыму есть опреснители морской воды, но вырабатываемой имиводы не хватает на нужды сельского хозяйства. По словам главы республики СергеяАксенова, власти привлекли ученых Российской академии наук, которые помогутрешить проблему с обеспечением полуострова водой.Напомним, что именно из-за нехватки воды в начале сентября в Армянске, на одном из предприятий произошел выброс вредных веществ в атмосферу. Люди не пострадали, но деревья начали сбрасывать листву. Местные жителисообщали и о вымирании животных и птиц.Киев периодически устраивает неприятности и создает проблемыжителям Крыма. Уже не раз устраивались энергетическая и продовольственнаяблокады, но власти полуострова всегда находили решения проблем, возникающих врезультате этих вредительских акций.