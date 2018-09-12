Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшего без вести Комбарова Максима Юрьевича, 26.12.1975 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшего без вести Комбарова Максима Юрьевича, 26.12.1975 года рождения, уроженца г. Москва, место нахождение которого неизвестно с 8 сентября 2018 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 180 см, плотное телосложение, глаза карие, брови дугообразные, волосы короткие, русые, залысины со стороны лба.Был одет: синяя куртка средней длины, рубашка бордового цвета в клетку, брюки коричневые, ботинки черные.Особые приметы: отсутствует верхний правый зуб.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)701-20-02, 8(495)701-15-30 в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73