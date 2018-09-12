Не отдал свой голос за начальника и остался без работы. Житель Суздаля рассказал, что его уволили с работы сразу после единого дня голосования и совершенно не объяснили причин. У мужчины есть подозрения, что это месть начальника, который рассчитывал на голос своего подчинённого, но так его и не получил. В подробностях разбирался Константин Миронов.

Не отдал свой голос за начальника и остался без работы. Житель Суздаля рассказал, что его уволили с работы сразу после единого дня голосования и совершенно не объяснили причин. У мужчины есть подозрения, что это месть начальника, который рассчитывал на голос своего подчинённого, но так его и не получил. В подробностях разбирался Константин Миронов.(г. Суздаль)Игорь работал плотником в одной суздальской компании целый год. По его словам, трудился хорошо и старательно, ведь с работой в Суздале не очень, и терять основной источник дохода просто нельзя. Выйдя на работу на следующий день после выборов, мужчина был, мягко говоря, удивлён от новости, которую ему преподнёс руководитель.Игорь Савельев, безработный: "Когда мы зашли на планёрку, он перед всеми сказал, что я его подвёл и в его компании больше не работаю. Он мне сказал: пройди, получи расчет, ты уволен. Я ему задал вопрос: по какой причине, он мне ответил, что я не буду называть тебе никаких причин. Я думаю, что это связано с выборами. То, что он приглашал меня на выборы, а я за него не проголосовал".Трудился Игорь в компании избранного депутата Суздальского горсовета. Как рассказывает мужчина, накануне единого дня голосования он получил от своего начальника СМС с приглашением на выборы, а вечером того же дня получил еще одно сообщение, в котором начальник явно расстроился тем, что не заметил своего подчинённого на избирательном участке. Бывшие коллеги тепло отзываются о мужчине и так же удивлены его внезапным увольнением.Алексей, бывший коллега: "Пацан нормальный, работал нормально". - "Претензий не было к нему?" - "Ну с моей стороны точно не было, как к работнику, я же тоже здесь". - "Официально работаете здесь?" - "Нет, я даже не знаю, кто тут официально работает".На месте мы застаём и работодателя Михаила, который не пожелал беседовать с нашей съемочной группой. Слуга народа просто указал на дверь, даже не выслушав вопроса, с которым мы хотели к нему обратиться."Михаил, здравствуйте, телевидение, 6 канал, побеседовать к вам". - "Нет смысла разговаривать! Выйдите за дверь". - "Не выйдите к нам?" - "Нет! Выйдите за дверь".Что теперь делать, Игорь не знает, ведь расчёта, который он получил, надолго не хватит, а сразу устроиться на работу, по словам мужчины, точно не получится. С вопросом законности действий работодателя мы обратились к адвокату.Роман Ардыкуца, юрист: "Я думаю, что в данном случае необходимо обратиться в трудовую инспекцию, необходимо обратиться в органы прокуратуры. Чтобы они уже в рамках защиты законных интересов и прав гражданина задали вопрос работодателю, почему мужчина который год назад написал заявление на трудоустройство, не был трудоустроен, это раз. И второе, почему он был уволен. Если всё то, что говорит этот мужчина, подтвердится, то, что он действительно год назад написал заявление и действительно работал, если найдутся свидетели, которые подтвердят, что он в течение года выполнял работу, то в таком случае его работодателя ждут серьёзные санкции".Игорю не составит большого труда найти людей, которые подтвердят факт его работы в компании, из которой он был уволен. Главное теперь не сидеть сложа руки. Помимо обращения в Трудовую инспекцию, нужно обязательно написать заявление в Суздальскую межрайонную прокуратуру. В юридической конторе обязательно составить исковое заявление в суд о нарушении трудовых прав. Если со стороны Игоря нет никаких нарушений, то суд, скорее всего, встанет на его сторону. Такие разбирательства, как правило, заканчиваются тем, что гражданина восстанавливают на работе. А работодатель компенсирует незаконно уволенному заработок, потерянный в связи с вынужденным прогулом.