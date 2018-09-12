Женщина проигнорировала тяжелое состояние рожениц и не сделала кесарево сечение

Женщина проигнорировала тяжелое состояние рожениц и не сделала кесарево сечениеВ Александрове акушер-гинеколог заплатит штраф за смерть двух младенцев. Первой роженице она выплатит 150 тысяч рублей, сама больница - еще 250 тысяч. Второй женщине врач должна отдать 800 тысяч рублей.В мае прошлого года в родильное отделение поступила 28-летняя пациентка. Акушер проигнорировала её тяжелое состояние и не стала делать кесарево сечение. Она видела осложнения, но не назначала операцию. В результате у женщины родился мертвый ребенок.В конце месяца у этого же врача умер еще один ребенок. На этот раз она не оказала помощь 27-летней девушке.Эксперты сделали вывод, что если бы гинеколог назначила кесарево в обоих случаях, то дети были бы живы.