Губернатор американского штата Джорджия Натан Дил ввел режим чрезвычайной ситуации с приближением урагана Флоренс. По прогнозу синоптиков, ураган может привести к потенциально катастрофическим наводнениям.

Губернатор американского штата Джорджия Натан Дил ввел режим чрезвычайной ситуации с приближением урагана "Флоренс". Он заявил, что режим ЧС позволит штату мобилизовать все доступные ресурсы, чтобы обеспечить безопасность жителей.Ранее режим ЧС уже объявлен в штатах Вирджиния, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Вашингтоне. Ожидалось, что ураган пройдет севернее Джорджии. Но позже синоптики скорректировали прогноз: центр атмосферного явления сместился южнее, и оно может затронуть в том числе Джорджию.Ураган "Флоренс" возник в Атлантическом океане. 10 сентября он достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 59,7 метра в секунду, сообщает ТАСС.В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов — всего более полутора миллионов человек. По прогнозу синоптиков, ураган может привести к потенциально катастрофическим наводнениям, в Северной Каролине ожидается более метра осадков.