Ученые Университета штата Джорджия (США)
пришли к неожиданным выводам. Они доказали, что химические соединения, производимые
организмом при ограничении калорий и отказа на некоторое время от пищи, снижают
риск заболеть онкологией и оказывают омолаживающий эффект.
Ученые Университета штата Джорджия (США)
пришли к неожиданным выводам. Они доказали, что химические соединения, производимые
организмом при ограничении калорий и отказа на некоторое время от пищи, снижают
риск заболеть онкологией и оказывают омолаживающий эффект.
Специалисты выяснили, как
β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота) влияет на процессы старения. Именно
это соединение обеспечивает связь между ограничением калорий и замедлением увядания
организма.
Эксперты показали, что
кислота способствует омоложению эндотелиальных клеток, покрывающих внутреннюю
поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сообщает EurekAlert!. Ученые
считают, что в будущем люди смогут сымитировать этот эффект с помощью
препаратов без голодания. Если такое лекарство будет изобретено, оно позволит
значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни
Альцгеймера и рака.
Ранее американские ученые из Калифорнийского университета Сан-Франциско нашли способ борьбы со злокачественными опухолями, не поддающимися лечению. Смертельный недуг можно победить, активируя определенный вид белков.
Отметим, в России насчитывается более 3,5 миллиона людей с онкологическими заболеваниями.
При этом около 40% пациентов узнают о болезни в самый последний момент, когда шансы
выжить близятся к нулю. Как писали Dni.Ru, проблема
поздней диагностики злокачественных опухолей кроется в несвоевременной явке на диспансеризацию
вопреки рекомендациям врачей.