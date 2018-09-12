Ученые Университета штата Джорджия (США) пришли к неожиданным выводам. Они доказали, что химические соединения, производимые организмом при ограничении калорий и отказа на некоторое время от пищи, снижают риск заболеть онкологией и оказывают омолаживающий эффект.

Ученые Университета штата Джорджия (США)пришли к неожиданным выводам. Они доказали, что химические соединения, производимыеорганизмом при ограничении калорий и отказа на некоторое время от пищи, снижаютриск заболеть онкологией и оказывают омолаживающий эффект.Специалисты выяснили, какβ-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота) влияет на процессы старения. Именноэто соединение обеспечивает связь между ограничением калорий и замедлением увяданияорганизма.Эксперты показали, чтокислота способствует омоложению эндотелиальных клеток, покрывающих внутреннююповерхность кровеносных и лимфатических сосудов, сообщает EurekAlert!. Ученыесчитают, что в будущем люди смогут сымитировать этот эффект с помощьюпрепаратов без голодания. Если такое лекарство будет изобретено, оно позволитзначительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезниАльцгеймера и рака.Ранее американские ученые из Калифорнийского университета Сан-Франциско нашли способ борьбы со злокачественными опухолями, не поддающимися лечению. Смертельный недуг можно победить, активируя определенный вид белков.Отметим, в России насчитывается более 3,5 миллиона людей с онкологическими заболеваниями.При этом около 40% пациентов узнают о болезни в самый последний момент, когда шансывыжить близятся к нулю. Как писали Dni.Ru, проблемапоздней диагностики злокачественных опухолей кроется в несвоевременной явке на диспансеризациювопреки рекомендациям врачей.