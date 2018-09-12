Занятие по дорожной безопасности провели госавтоинспекторы с воспитанниками детского садика «Ласточка».

Сотрудники Госавтоинспекции Гороховецкого района посетили детский сад № 8 «Ласточка», расположенный в городе Гороховец, где провели с детьми занятие на тему безопасного поведения на дорогах.Специально для занятия, которое прошло в игровой форме, в садике был организован настоящий мобильный автогородок, оснащенный светофорами, дорожными знаками и разметкой, дорожная сеть которого имитирует четырехсторонний перекресток.Дошколята с неподдельным интересом включились в игру. Мальчишки и девчонки смогли побывать в роли пешеходов и водителей транспортных средств. Во время игры инспектор ГИБДД еще раз напомнила детям о соблюдении ПДД и рассказала о пользе фликеров.Воспитанники детского садика поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за познавательную игру, пообещали быть предельно внимательными на дорогах и улицах города.