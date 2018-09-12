На юге Китая водитель внедорожника въехал в толпу пешеходов, а затем набросился на них с ножом. В результате инцидента погибли три человека, еще 43 получили ранения.

В китайском городе Хэнъян (провинция Хунань) внедорожник Land Rover въехал в толпу людей на площади.Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в пешеходной зоне. После ДТП водитель набросился на людей с ножом. В результате инцидента погибли три человека, еще 43 получили ранения.Нападавший был задержан полицией. Мужчина уже опознан. Сообщается, что он ранее попал в поле зрения полиции в связи с другими преступлениями. О его мотивах ничего не сообщается. Также неизвестно является ли произошедшее терактом.