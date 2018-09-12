Пострадали водитель одной из иномарок и его восьмилетний пассажир

Пострадали водитель одной из иномарок и его восьмилетний пассажирНа улице Юрия Смирнова в Костроме столб упал на две иномарки, сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.Авария произошла днем во вторник, 11 сентября, около 15 часов. 21-летний водитель, находясь за рулем легковушки Lada Priora, не убедился в безопасности маневра и въехал в KIA Cerato. В результате иномарку отбросило на столб.Электроопора упала на стоящие рядом автомобили «МАЗ» и Renault Logan. В результате ДТП пострадали водитель и восьмилетний пассажир KIA. По данному факту полиция проводит проверку.