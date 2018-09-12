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<a href="http://33live.ru/novosti/12-09-2018-v-kprf-predlozhili-otlozhit-vtoroj-tur-vyborov-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">В КПРФ предложили отложить второй тур выборов во Владимирской области</a> - Представители ячейки попросили перенести голосование на один день