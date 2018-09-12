Представители ячейки попросили перенести голосование на один день
Представители ячейки попросили перенести голосование на один день
КПРФ просит президента Владимира Путина перенести второй этап выборов губернатора Владимирской области.
Как сообщает со ссылкой на заместителя председателя фракции Юрия Афонина, представители ячейки предложили организовать полноценное голосование через год, а сейчас назначить в регионе временно исполняющего обязанности.
Эта идея принадлежит лидеру партии Геннадию Зюганову. Он считает, что конкуренции в регионе нет.
Напомним, что никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% +1. Действующий губернатор Светлана Орлова
набрала 36,34% голосов. Её ближайшего оппонента - кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина - выбрали 31,38%. Более 30 тысяч владимирцев испортили бюллетени.
Кандидат от КПРФ Максим Шевченко не был допущен до участия в выборах.