Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждает автомобилистов о появлении на дорогах Москвы мошенников, представляющихся сотрудниками Дорожного патруля и требующих деньги за услуги.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил автомобилистов о появлении на дорогах Москвы мошенников, которые представляются сотрудниками "Дорожного патруля" и требуют деньги за услуги. Об этом сообщается в среду в аккаунте учреждения в "Твиттере".В Москве появилась банда аферистов. Выдают себя за сотрудников "Дорожного патруля" ЦОДД, вымогают деньги с водителей! Будьте бдительны! Встретив мошенников, немедленно сообщайте в полицию! pic.twitter.com/BkVQS9yjCN— ЦОДД (@gucodd) 12 сентября 2018 г.Водителей просят проявлять бдительность и, "встретив мошенников, немедленно сообщать в полицию".В мае 2017 года на базе ЦОДД была создана первая городская система оказания помощи на дорогах "Дорожный патруль", ежедневно его сотрудники проводят мониторинг дорожной ситуации, проверяют дорожную инфраструктуру, помогают водителям, регулируют дорожное движение при необходимости, а в случаях ДТП или чрезвычайных ситуациях взаимодействуют с экстренными службами. Дорожный патруль получает сигнал из ситуационного центра ЦОДД.Служба работает без выходных и круглосуточно. В штате насчитывается 50 человек. Услуги "Дорожного патруля" предоставляются на бесплатной основе. --0--**