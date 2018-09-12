Руководители ветеранских организаций отметили важность организации взаимодействия и передачи опыта старшего поколения сотрудников уголовного розыска сегодняшним сыщикам.

В ГУ МВД России по городу Москве начал свою работу шестой международный семинар руководителей ветеранских организаций службы уголовного розыска России и стран СНГ. Встреча участников прошла на территории легендарной Петровки,38, в преддверии празднования 100-летия со дня образования уголовного розыска.На мероприятии присутствовали первый заместитель начальника ГУУР МВД России генерал-майор полиции Александр Фролов, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители, руководители ветеранских организаций, а также руководители подразделений московского Главка.В приветственном слове начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов отметил, что Москве выпала честь проводить это мероприятие в особенное время – в год празднования 300-летия российской полиции и накануне 100-летнего юбилея уголовного розыска. На протяжении века работа сотрудников уголовного розыска состояла в том, чтобы приходить на помощь людям, проявляя оперативную смекалку, мужество и героизм.Московский уголовный розыск к юбилею подошел с достойными результатами. На протяжении последних 10 лет количество совершаемых в Москве убийств сократилось более чем на 70%. Результатом ежедневного труда стало значительное снижение разбойных нападений, грабежей и краж их квартир. Благодаря принятым мерам, направленных на противодействие организованной преступности, с 2007 года количество доказанных фактов в совершении преступления организованными преступными группами возрос в более чем в 5,5 раз. Сегодня на службе в полиции стоят современные технологии. В структуре управления уголовного розыска с момента создания оперативно-аналитического отдела у розыскных подразделений Москвы появилась возможность получить информацию с использованием комплексного анализа всех возможных информационных ресурсов и видеоматериалов, практически в режиме реального времени.«Не стоит забывать, что эффективная работа уголовного розыска – это во многом ваша заслуга. Именно вы поддерживаете преемственность поколений, активно участвуете в обучении и воспитании молодых оперативников», - отметил Олег Баранов, обращаясь к ветеранам.Первый заместитель ГУУР МВД России генерал-майор полиции Александр Фролов в своем выступлении выразил надежду, что семинар послужит площадкой для улучшения международного сотрудничества.Александр Фролов сообщил о внесенных изменениях в нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность и мерах по усилению работы по взаимодействию с оперативными подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний, которая является одной из основных направлений деятельности в аппарате уголовного розыска.Руководители ветеранских организаций, в свою очередь, отметили важность организации взаимодействия и передачи опыта старшего поколения сотрудников уголовного розыска сегодняшним сыщикам. «Сыщик – это диагноз. Эти встречи дают возможность видеться друг с другом, обмениваться опытом, который в дальнейшем мы передаем молодому поколению сотрудников» - отметил руководитель ветеранской организации Главного управления уголовного розыска МВД России подполковник милиции в отставке Алексей Дарков. В заключение председатель Совета ветеранов ГУ МВД России по Свердловской области подполковник милиции в отставке Александр Хренов вручил переходящий вымпел семинара председателю Совета ветеранов УУР ГУ МВД России по г. Москве генерал-майору милиции в отставке Василию Купцову.Торжественная часть мероприятия завершилась награждением участников мероприятия и демонстрацией фильма об истории создания уголовного розыска.В течение двух дней участники международного семинара глав ветеранских организаций уголовного розыска России и стран СНГ будут делиться накопленным опытом и знаниями для передачи их молодому поколению.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве