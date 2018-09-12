В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Утром 5 сентября текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Муромский» совместно с инспекторами ГИБДД на Владимирском шоссе в городе Муром остановили автомобиль «ВАЗ-2107».В салоне находился 26-летний местный житель, по данным оперативников, причастный к незаконному обороту наркотических средств. В ходе личного досмотра пассажира легкового автомобиля полицейские обнаружили в его барсетке полимерный пакетик с порошкообразным веществом светло-кремового цвета.Экспертный анализ показал, что содержимое изъятого пакетика – наркотическое средство «героин», массой 4,52 грамма.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении 26-летнего муромлянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, где подозреваемый приобрел героин.