Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

Мужчина был в состоянии алкогольного опьяненияВ Нерехте 47-летний мужчина, судимый за изнасилование несовершеннолетней, избил двух школьников 13 и 14 лет.В суде пересмотрели его дело: злоумышленник проведет в колонии строгого режима 9 месяцев.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел на территории школы. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Одного подростка он держал руками за шею, а второму юноше сломал нос.На заседании суда обвиняемый заявил, что таким способом воспитывал мальчиков, однако он не смог назвать причину своего агрессивного поведения.