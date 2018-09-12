Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения
Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения
В Нерехте 47-летний мужчина, судимый за изнасилование несовершеннолетней, избил двух школьников 13 и 14 лет.
В суде пересмотрели его дело: злоумышленник проведет в колонии строгого режима 9 месяцев.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел на территории школы. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Одного подростка он держал руками за шею, а второму юноше сломал нос.
На заседании суда обвиняемый заявил, что таким способом воспитывал мальчиков, однако он не смог назвать причину своего агрессивного поведения.