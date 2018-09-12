Сейчас на объекте идет ремонт

Сейчас на объекте идет ремонтВ следующем месяце возобновится движение по путепроводу на улице Магистральной. Это значит, что костромичи смогут ездить в Ярославль по привычной дороге.Как сообщает , на объекте продолжается ремонт. Работы должны были стартовать в декабре прошлого года, но ГИБДД не согласовало схему объезда. После на путепровод вышел подрядчик Упрдор «Холмогоры». Он утверждает, что специалисты закончат с ремонтом в октябре этого года.Почти год жителям приходилось выезжать на ярославское направление через улицу Солониковскую.