В Подмосковье экологи и коммерсанты пытаются, что называется, договориться на берегу. В охранной зоне канала имени Москвы начали возводить элитный жилой комплекс.

В Подмосковье экологи и коммерсанты пытаются, что называется, договориться на берегу. В охранной зоне Канала имени Москвы начали возводить элитный жилой комплекс. При том, что любая стройка там запрещена. А продажа квартир, тем временем, уже идет полным ходом.Улица Ватутина в Химках. Недавно здесь появились рабочие, завезли технику, установили информационный щит. Элитный жилой комплекс "Речной" рассчитан на тысячу двести квартир. Первое время недовольны были только родители школьников."Мы видим, что стройка будет вестись буквально в пятидесяти метрах от школы, и в учебное время как будут проходить занятия — непонятно", — говорит прохожий.Но потом все заметили, что копают не на пустыре, как указано в проекте, а прямо на берегу канала имени Москвы. Хотя, по закону, набережная является санитарной и водоохранной зоной.Экологи напомнили — в ста пятидесяти метрах от берега никаких работ проводить нельзя. Воду из канала пьет половина столицы и сам город Химки."Нарушение второго пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения города Москвы. Эти зоны были установлены еще в советское время с целью защиты источников питьевого водоснабжения от возможных загрязнений", — напомнил эколог Алексей Дмитриев.В городской администрации подтвердили, что действительно выдали компании "Инфинити" разрешение на возведение жилого комплекса. Но строить его должны не у самой воды, на некотором удалении. А набережную компания должна за свой счет превратить в зону отдыха для жителей."Четыреста метров данная набережная от воды будет иметь. Появится благоустроенная набережная вдоль канала имени Москвы, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Все это будет облагорожено, обеспечено видеонаблюдением и даст возможность людям с удобством проводить время на воде", — заявил заместитель главы администрации городского округа Химки по градостроительству и земельно-имущественным отношениям Денис Чижик.Обещают проследить, чтобы застройщик закон не нарушал. Но пока рабочие продолжают вести работы в водоохраной зоне. А риелторы водят покупателей по берегу. Показывают красочные буклеты, как будет выглядеть будущий дом с видом на акваторию канала. Уговаривают поспешить: цены растут.Но никаких документов, разрешающих застройку берега риелторы показать не могут. И не хотят сказать, где находится офис компании "Инфинити", от имени которой предлагают заключить договор на покупку квартиры.Горожане просят, чтобы в дело вмешалась прокуратура. По словам экологов, отходы со стройки в любой момент могут попасть в канал имени Москвы и оставить без питьевой воды столицу и город Химки.