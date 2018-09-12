В комиссии, расследующей причины повреждения космического аппарата Союз МС-09 выдвинули версию порчи аппарата. По мнению экспертов, американские астронавты намеренно разгерметизировали российский космический корабль.

В комиссии, расследующей причины повреждения космического аппарата "Союз МС-09" выдвинули версию порчи аппарата. По мнению экспертов, американские астронавты намеренно разгерметизировали российский космический корабль.Специалисты убеждены, что порча корабля была необходима американским астронавтам, чтобы поскорее вернуть на Землю одного из своих заболевших коллег, передает телеканал "". "Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу", – заявил высокопоставленный источник.Стоит отметить, что данный инцидент может иметь серьезные последствия, пишет . Если данная версия подтвердится, то по отношениям России и США в области изучения космоса будет нанесен серьезный удар.РанееРоскосмос рассматривал версию производственного брака. Однако позже, изучив само повреждение, эксперты пришли к выводу, что отверстие появилось во время полета.Более того, дыра образовалась не с первой попытки. Вокруг нее обнаружили несколько точек, которые могли быть сделаны сверлом. По некоторым предположениям, американский астронавт мог проникнуть в корабль, пристыкованный к модулю "Рассвет".