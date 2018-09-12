В российских школах появится урок национальной технологической инициативы (НТИ). Его цель — привлечь школьников к решению реальных технологических задач.

В российских школах появится урок национальной технологической инициативы (НТИ).Предмет рассчитан на учащихся 8-11-х классов. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании, учителя получат методические материалы, из которых по принципу конструктора смогут собрать урок или серию уроков.Разработано шесть сценариев урока по основным направлениям — "человек", "информация", "инфраструктура", "техника", "производство" и "экология". Например, по направлению "человек" школьников познакомят с бионическими технологиями, редактированием генома, превентивной медициной. По направлению "информация" — с блокчейном, искусственным интеллектом и квантовыми технологиями.Цель урока— привлечь школьников к решению реальных технологических задач через участие в олимпиаде НТИ. Соревнования будут проходить по 19 профилям, которые соответствуют отраслевым приоритетам национальной технологической инициативы. Победа в олимпиаде автоматически дает 100 баллов ЕГЭ и позволяет стать студентами сильнейших вузов-партнеров.