Отравитель Сергея Скрипаля и его дочери Юлии оказался обычным сотрудником томского фармацевтического предприятия. Александр Петров вышел на связь с журналистами и пообещал на днях рассказать подробности своей жизни. Не исключено, что и его подельник Роман Боширов вскоре даст о себе знать, и тогда британским Пинкертонам останется написать заявление по собственному желанию.

"Отравитель" Сергея Скрипаля и его дочери Юлииоказался обычным сотрудником томского фармацевтического предприятия. АлександрПетров вышел на связь с журналистами и пообещал на днях рассказать подробностисвоей жизни. Не исключено, что и его "подельник" Роман Боширов вскоредаст о себе знать, и тогда британским Пинкертонам останется написать заявлениепо собственному желанию.Объявившийся в медийном пространстве Петров наверняка удивилТерезу Мэй и весь Скотленд-Ярд. Размахивая на прошлой неделе фотографиями "отравителей"Скрипалей, британские горе-сыщики не задумывались, что люди на снимкахмогут дать о себе знать и расскажут правду, которая в пух и прах разрушит озвученныеЛондоном за последние полгода версии.Не успел сегодня Владимир Путин выдать сенсацию о том, чтовласти знают, кто такие Петров и Боширов,как один из них вышел из тени и связался с телевизионщиками. В интервью"России 24" сотрудник томского научно-производственного объединения "Вирион"Александр Петров сообщил, что на днях подробно прокомментирует ситуацию.НПО "Вирион" входит в компанию"Микроген", занимающуюся производством иммунобиологических препаратов.Очевидно, что эта организация сугубо гражданская и неимеет никакого отношения к военной разведке. Как не имеют к нейотношения граждане Петров и Боширов, которых Лондон обвинил в тяжкомпреступлении и даже объявил в розыск.Сегодня стало окончательно ясно, что потуги британскихспецслужб сфабриковать обвинения против России ни к чему не приведут. Надосказать, что эта мысль просматривалась еще с самого начала, когда в первые часыпосле отравления беглого разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлиипремьер-министр Великобритании поспешила назвать Россию виновной в этомпреступлении.Ни одного доказательства госпожа Мэй не предоставила, новбросила в медиапространство зловещее слово "Новичок". Стоит отметить,что и газа-то такого на самом деле нет – названия отравляющих веществ, секретноразрабатываемых еще в СССР, как правило, носили обозначения из букв и цифр. Анесколько лет назад Россия вообще уничтожила все химическое оружие согласноподписанной декларации об отказе от него.За полгода, прошедшие с момента отравления Сергея Скрипаля,его ни разу не предъявили общественности. Где этот загадочный отравленный шпион– не знает никто. Один раз, правда, британцы показали его дочь Юлию, которая сдрожью в голосе зачитала на камеру плохо выученное заявление.В коротком видео профессионалыобнаружили несколько склеек, сигнализирующих о том, что Юлия часто запиналась ирежиссерам этого действа приходилось несколько раз переписывать фрагментыобращения.Кроме единственного появления на экранах Юлии Скрипаль,больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти нам не показали. Нуразве можно считать доказательствами причастности России к этому загадочномуотравлению столик в кафе или скамейки в парке.На памяти еще чемодан, гречка, отравленный и сбежавший кот,которого все-таки изловили и уничтожили. И уж ни в какие ворота не лезетдверная ручка, обмазанная то ли газом, то ли еще чем-то, содержащимся вофлаконе из-под духов, которая и послужила одним из главных доказательств виныРоссии.Вот и последние доказательства – фотографии двух мужчин ваэропорту Лондона – рассыпаются на глазах. Не исключено, что в дополнение к бригадечистильщиков, которую на днях выдумали в Лондоне, появится еще и женщина вкрасном. Куда же без нее! Она-то и будет главной отравительницей. Кстати,племянница Сергея Скрипаля так и сказала сегодня: "Женщина в красном – этоя!"Виктория Скрипаль заявила, что давно уже знала онесоответствиях в обвинениях против России. "Мы все время смеемся, что скороокажется, что женщина в красном – это была вообще я! Несмотря на то, что мнетак и не одобрили визу", – пошутила Виктория Скрипаль.