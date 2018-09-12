Отравитель Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
оказался обычным сотрудником томского фармацевтического предприятия. Александр
Петров вышел на связь с журналистами и пообещал на днях рассказать подробности
своей жизни. Не исключено, что и его подельник Роман Боширов вскоре
даст о себе знать, и тогда британским Пинкертонам останется написать заявление
по собственному желанию.
"Отравитель" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
оказался обычным сотрудником томского фармацевтического предприятия. Александр
Петров вышел на связь с журналистами и пообещал на днях рассказать подробности
своей жизни. Не исключено, что и его "подельник" Роман Боширов вскоре
даст о себе знать, и тогда британским Пинкертонам останется написать заявление
по собственному желанию.
Объявившийся в медийном пространстве Петров наверняка удивил
Терезу Мэй и весь Скотленд-Ярд. Размахивая на прошлой неделе фотографиями "отравителей"
Скрипалей, британские горе-сыщики не задумывались, что люди на снимках
могут дать о себе знать и расскажут правду, которая в пух и прах разрушит озвученные
Лондоном за последние полгода версии.
Не успел сегодня Владимир Путин выдать сенсацию о том, что
власти знают, кто такие Петров и Боширов,
как один из них вышел из тени и связался с телевизионщиками. В интервью
"России 24" сотрудник томского научно-производственного объединения "Вирион"
Александр Петров сообщил, что на днях подробно прокомментирует ситуацию.
НПО "Вирион" входит в компанию
"Микроген", занимающуюся производством иммунобиологических препаратов.
Очевидно, что эта организация сугубо гражданская и не
имеет никакого отношения к военной разведке. Как не имеют к ней
отношения граждане Петров и Боширов, которых Лондон обвинил в тяжком
преступлении и даже объявил в розыск.
Сегодня стало окончательно ясно, что потуги британских
спецслужб сфабриковать обвинения против России ни к чему не приведут. Надо
сказать, что эта мысль просматривалась еще с самого начала, когда в первые часы
после отравления беглого разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
премьер-министр Великобритании поспешила назвать Россию виновной в этом
преступлении.
Ни одного доказательства госпожа Мэй не предоставила, но
вбросила в медиапространство зловещее слово "Новичок". Стоит отметить,
что и газа-то такого на самом деле нет – названия отравляющих веществ, секретно
разрабатываемых еще в СССР, как правило, носили обозначения из букв и цифр. А
несколько лет назад Россия вообще уничтожила все химическое оружие согласно
подписанной декларации об отказе от него.
За полгода, прошедшие с момента отравления Сергея Скрипаля,
его ни разу не предъявили общественности. Где этот загадочный отравленный шпион
– не знает никто. Один раз, правда, британцы показали его дочь Юлию, которая с
дрожью в голосе зачитала на камеру плохо выученное заявление.
В коротком видео профессионалы
обнаружили несколько склеек, сигнализирующих о том, что Юлия часто запиналась и
режиссерам этого действа приходилось несколько раз переписывать фрагменты
обращения.
Кроме единственного появления на экранах Юлии Скрипаль,
больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти нам не показали. Ну
разве можно считать доказательствами причастности России к этому загадочному
отравлению столик в кафе или скамейки в парке.
На памяти еще чемодан, гречка, отравленный и сбежавший кот,
которого все-таки изловили и уничтожили. И уж ни в какие ворота не лезет
дверная ручка, обмазанная то ли газом, то ли еще чем-то, содержащимся во
флаконе из-под духов, которая и послужила одним из главных доказательств вины
России.
Вот и последние доказательства – фотографии двух мужчин в
аэропорту Лондона – рассыпаются на глазах. Не исключено, что в дополнение к бригаде
чистильщиков, которую на днях выдумали в Лондоне, появится еще и женщина в
красном. Куда же без нее! Она-то и будет главной отравительницей. Кстати,
племянница Сергея Скрипаля так и сказала сегодня: "Женщина в красном – это
я!"
Виктория Скрипаль заявила, что давно уже знала о
несоответствиях в обвинениях против России. "Мы все время смеемся, что скоро
окажется, что женщина в красном – это была вообще я! Несмотря на то, что мне
так и не одобрили визу", – пошутила Виктория Скрипаль.