Штатный астролог Первого канала Василиса Володина попала на больничную койку. Звезде придется сделать перерыв в работе.

Штатный астролог Первого канала Василиса Володина попала набольничную койку. Звезде придется сделать перерыв в работе.Причиной госпитализации стала острая аллергическая реакцияна антибиотики. Несколько недель назад знаменитость заболела, и медики выписалией лекарства. Как оказалась у Володиной была непереносимость к одному из компонентовлекарства.После начала приема появилась крапивница, появился сильныйотек на лице. Василиса не обратила внимания на симптомы и дискомфорт иотправилась на работу. Во время съемок очередного выпуска передачи "Давайпоженимся!" астрологу стало плохо.Работу остановили, прибывшие врачи скорой помощи сделалиВолодиной укол. Съемочный процесс был практически сорван, однако ведущая,немного придя в себя, вернулась в студию и доработала смену, сообщает сайт"Комсомольская правда"."Со мной все в полном порядке. Мы бодры! Веселы! Еслисерьезно, немного отдыхаю и оздоравливаюсь между съемками. Страдаю точноменьше, чем средневековые пациенты лекарей", – заявила чуть позже астролог в своемInstagram.Также Василиса обратилась и к представителям прессы. "Уменя нет тяжелых болезней, непоправимых состояний, алкоголизма, беременности ишизофрении, о которых вы все равно напишете через десять минут. Звонить иписать не надо. Дайте покоя!" – жестко высказалась соведущая брачного шоу.