Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта. Инцидент вызвал бурную реацию общественности. Многие убеждены, что журналист перегнул палку.

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта. Инцидент вызвал бурную реацию общественности. Многие убеждены, что журналист перегнул палку.Часть пользователей Сети обрушилась на Норкина с критикой. "Он давно уже вышел из себя и обратно возвращаться не собирается!", "Раньше уважал Норкина, но на этих тру-шоу он показал себя глупцом в приличном пиджаке", – пишут разочарованные пользователи.В ходе дискуссии эксперт Павел Жовниренко несколько раз перебил ведущего, передает телеканал "". Норкин, в свою очередь, сначала попросил его замолчать, а потом и вовсе выключил микрофон гостя, после чего выгнал его из студии.Участники передачи заступились за эксперта, заявив, что он имеет полное право высказаться. Однако Норкин украинскому эксперту отказал, пишет . Кроме того, он отметил, что не может поднять руку на человека старше него.Исходя из этого поступка кто-то из зрителей даже умудрился сделать выводы обо всем телевидении в целом: "Культура российских ток-шоу прям зашкаливает... Такая же, как и у зрителей, которые их смотрят", "Россияне заслужили такое телевидение". Стоит отметить, что нашлись и те, кто поддержал телеведущего: "Молодец! Нужно было все-таки дать по лицу подлецу".