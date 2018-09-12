Украинский
флот из-за своего фактического отсутствия не может оказать какого-либо
воздействия на Россию. По словам бывшего командующего Балтийским флотом
адмирала Владимира Валуева, устраивая военно-политические авантюры, Киев лишь дискредитирует самого себя.
Украинский
флот из-за своего фактического отсутствия не может оказать какого-либо
воздействия на Россию. По словам бывшего командующего Балтийским флотом
адмирала Владимира Валуева, устраивая военно-политические авантюры, Киев лишь дискредитирует самого себя.
Военно-морской флот Украины военачальник назвал "мягко говоря никудышным". За годы независимости Незалежная практически полностью лишилась своих сил на море, подчеркнул он.
В
отличие от флота, сухопутные силы Украины еще имеют определенный
потенциал, передает слова адмирала РИА Новости. Но реальной целью
военных маневров, которые проводят власти страны, является собственное самовыживание и удержание "у руля".
Полную недееспособность украинских военно-морских сил отметил и бывший главком Черноморским флотом Владимир Комоедов. Два-три бронекатера, подчеркнул военачальник, ситуацию для Киева изменить не смогут. Комоедов
заявил, что для властей Украины было бы разумнее следовать новым
правилам, которые сложились в азовском и черноморском регионах с
открытием Крымского моста.
Россия,
уверен адмирал, должна проводить обязательную лоцманскую проводку и
досмотр судов. Доверия к украинским властям, по его словам, уже нет.
Напомним, на днях СМИ Незалежной
появились сообщения о переброске в Азовское море бронированных катеров
"Гюрза-М". Корабли вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками,
пулеметами, управляемыми ракетами и гранатометами.
Пока в акваторию
Азова доставили одно такое судно. До конца года Украина намерена
перебросить в регион еще три бронированных катера и создать полноценную
военно-морскую базу.
Обстановка
в Азовском море для Украины резко ухудшилась после захвата Киевом
российского рыболовецкого судна "Норд". Москва в ответ начала
задерживать следующие в порты Незалежной корабли, что привело к огромным убыткам для украинской рыболовецкой отрасли.