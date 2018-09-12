Украинский флот из-за своего фактического отсутствия не может оказать какого-либо воздействия на Россию. По словам бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, устраивая военно-политические авантюры, Киев лишь дискредитирует самого себя.

Украинскийфлот из-за своего фактического отсутствия не может оказать какого-либовоздействия на Россию. По словам бывшего командующего Балтийским флотомадмирала Владимира Валуева, устраивая военно-политические авантюры, Киев лишь дискредитирует самого себя.Военно-морской флот Украины военачальник назвал "мягко говоря никудышным". За годы независимости Незалежная практически полностью лишилась своих сил на море, подчеркнул он.отличие от флота, сухопутные силы Украины еще имеют определенныйпотенциал, передает слова адмирала РИА Новости. Но реальной цельювоенных маневров, которые проводят власти страны, является собственное самовыживание и удержание "у руля".Полную недееспособность украинских военно-морских сил отметил и бывший главком Черноморским флотом Владимир Комоедов. Два-три бронекатера, подчеркнул военачальник, ситуацию для Киева изменить не смогут. Комоедовзаявил, что для властей Украины было бы разумнее следовать новымправилам, которые сложились в азовском и черноморском регионах соткрытием Крымского моста.Россия,уверен адмирал, должна проводить обязательную лоцманскую проводку идосмотр судов. Доверия к украинским властям, по его словам, уже нет.Напомним, на днях СМИ Незалежнойпоявились сообщения о переброске в Азовское море бронированных катеров"Гюрза-М". Корабли вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками,пулеметами, управляемыми ракетами и гранатометами.Пока в акваториюАзова доставили одно такое судно. До конца года Украина намеренаперебросить в регион еще три бронированных катера и создать полноценнуювоенно-морскую базу.Обстановкав Азовском море для Украины резко ухудшилась после захвата Киевомроссийского рыболовецкого судна "Норд". Москва в ответ началазадерживать следующие в порты Незалежной корабли, что привело к огромным убыткам для украинской рыболовецкой отрасли.