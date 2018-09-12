Сегодня вечером (это если по московскому времени) самая дорогая компания в мире, Apple, собирает большую пресс-конференцию. Что там будет представлено — традиционно тайна за семью печатями. Что, опять же, традиционно, еще больше подогревает интерес.

Сегодня вечером (это если по московскому времени) самая дорогая компания в мире, Apple, собирает большую пресс-конференцию. Что там будет представлено — традиционно тайна за семью печатями. Что, опять же, традиционно, еще больше подогревает интерес и дает повод для многочисленных слухов, прогнозов, предположений, которых чем ближе к презентации, тем становится больше.И вот самое правдоподобное предсказание: представят сегодня новую линейку смартфонов, по крайней мере, до сих пор на традиционном сентябрьском мероприятии Apple презентовали именно айфоны.∎Три айфона и не только: что покажет Appleчитайте такжеПока большинство IT-изданий сходятся во мнении, что Apple обновит iPhone X, причем сразу тремя версиями. Подробности — у Филиппа Трофимова в программе 33Live.Runet.