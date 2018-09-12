Глава МВД России отметил, что на протяжении последних лет ситуация на дорогах имеет устойчивую положительную динамику.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в заседании Общественного совета при МВД России, посвященном профилактике безопасности дорожного движения, а также подведению итогов Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».Глава МВД России отметил, что на протяжении последних лет ситуация на дорогах имеет устойчивую положительную динамику: «По сравнению с 2012-м годом число погибших в ДТП сократилось на треть, раненых – почти на 17%». Вместе с тем количество пострадавших остается значительным, что требует дополнительных мер воздействия на ключевые факторы аварийности.«В текущем году Министерство приступило к реализации Стратегии безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2024 года. Важным аспектом ее выполнения является, в том числе, объединение усилий с институтами гражданского общества», - подчеркнул Глава ведомства.Такое взаимодействие осуществляется по нескольким направлениям, включающим оказание помощи сотрудникам Госавтоинспекции на стационарных постах, в местах массового отдыха и при патрулировании территории. Представители автомотоклубов, добровольных народных дружин, волонтерских объединений участвуют в пропаганде законопослушного поведения на дорогах.Владимир Колокольцев обратил внимание на необходимость продолжения системной разъяснительной работы и рассказал об итогах проверки поступившей от граждан информации о фактах несоблюдения Правил дорожного движения. «Только с начала года в ходе отработки таких сигналов пресечено почти 190 тысяч нарушений. В том числе задержано более 17 тысяч водителей с признаками опьянения. По результатам рассмотрения поступивших фото- и видеоматериалов вынесено порядка 40 тысяч постановлений о наложении административных наказаний», - сказал Глава МВД России, отметив, что ведомство благодарно неравнодушным автолюбителям.В своем выступлении Министр обозначил актуальную задачу – повышение уровня безопасности несовершеннолетних: «По статистике они становятся участниками каждого восьмого ДТП с пострадавшими. Поэтому так важно обеспечить комплексный подход к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».Участники заседания, состоявшегося под председательством Анатолия Кучерены, сошлись во мнении, что в данном направлении делается немало: регулярно проводятся тематические мероприятия, флешмобы, соревнования. Многие проекты реализуются в оздоровительных и пришкольных лагерях в рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» и позволяют не только организовать интересный досуг для детей и подростков, но и выработать у них необходимые навыки действий в различных дорожных ситуациях. Об итогах акции проинформировал собравшихся секретарь Общественного совета при МВД России Алексей Забелин.В завершение мероприятия Владимир Колокольцев обозначил готовность ведомства поддерживать инициативы, которые будут способствовать укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на дорогах.