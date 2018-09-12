Регион занял первое место в Золотой лиге национального рейтинга

Регион занял первое место в Золотой лиге национального рейтингаВладимирская область стала лидером в сфере событийного туризма.Регион занял первое место в Золотой лиге национального рейтинга. Туристические способности 83 субъектов РФ оценивали ведущие специалисты отрасли. Они смотрели на количество проведенных мероприятий и число гостей праздников с 1 мая.Во Владимирской области ежегодно проходит более 350 праздников, 30 из них известны на федеральном уровне. Сюда относятся праздники Самовара, Лаптя, Топора, День Огурца, Праздник шоколада, День семьи, любви и верности в Муроме, Праздник пастушьего рожка, День леса и так далее.