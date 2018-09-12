Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время спецслужбы обещают опубликовать данные об имуществе и денежном состоянии Кочаряна, а также о том, как семья политика за взятку в 6 миллионов долларов стала собственником гостиницы в Ереване.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время спецслужбы обещают опубликовать данные об имуществе и денежном состоянии Кочаряна, а также о том, как семья политика за взятку в 6 миллионов долларов стала собственником гостиницы в Ереване. Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 годы, напоминает телеканал "Россия 24".