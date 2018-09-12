Торжественное открытие соревнований состоялось в Суздальском районе.

11 сентября на территории стрельбища, расположенного в Суздальском районе, состоялось торжественное открытие чемпионата МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Состязаться за призовые места будут команды органов внутренних дел нескольких субъектов Российской Федерации. Среди них и команда Владимирской области, стабильно показывающая достойные результаты.В церемонии открытия мероприятия приняли участие старший инспектор по особым поручениям отдела организации служебно-боевой подготовки Управления организации профессиональной подготовки ДГСК МВД России Игорь Науменко, начальник Управления МВД России по Владимирской области Василий Кукушкин.Приветствуя участников, начальник регионального УМВД Василий Кукушкин отметил, что проводимые соревнования – это возможность продемонстрировать спортивное мастерство, в честной и справедливой борьбе выявить сильнейших. Генерал-майор полиции пожелал присутствующим упорства, удачи и заслуженных побед.В течение пяти дней спортсмены, входящие в состав сборных команд, будут бороться за звание лучших, демонстрируя профессиональные навыки владения боевым стрелковым оружием и высокий уровень огневой подготовленности.Подведение итогов чемпионата и награждение победителей состоится в субботу, 15 сентября на территории Главного туристического комплекса города Суздаля.