Торжественное открытие соревнований состоялось в Суздальском районе.
11 сентября на территории стрельбища, расположенного в Суздальском районе, состоялось торжественное открытие чемпионата МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Состязаться за призовые места будут команды органов внутренних дел нескольких субъектов Российской Федерации. Среди них и команда Владимирской области, стабильно показывающая достойные результаты.
В церемонии открытия мероприятия приняли участие старший инспектор по особым поручениям отдела организации служебно-боевой подготовки Управления организации профессиональной подготовки ДГСК МВД России Игорь Науменко, начальник Управления МВД России по Владимирской области Василий Кукушкин.
Приветствуя участников, начальник регионального УМВД Василий Кукушкин отметил, что проводимые соревнования – это возможность продемонстрировать спортивное мастерство, в честной и справедливой борьбе выявить сильнейших. Генерал-майор полиции пожелал присутствующим упорства, удачи и заслуженных побед.
В течение пяти дней спортсмены, входящие в состав сборных команд, будут бороться за звание лучших, демонстрируя профессиональные навыки владения боевым стрелковым оружием и высокий уровень огневой подготовленности.
Подведение итогов чемпионата и награждение победителей состоится в субботу, 15 сентября на территории Главного туристического комплекса города Суздаля.