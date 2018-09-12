11 сентября 2018 года в рамках Восточного экономического форума заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор АО «Южморрыбфлот» (входит в ..

11 сентября 2018 года в рамках Восточного экономического форума заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор АО «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот») Александр Ефремов подписали соглашение о сотрудничестве.Документ предусматривает взаимодействие сторон в развитии рыбохозяйственного комплекса предприятия и реализации различных инфраструктурных проектов.ВТБ уже сотрудничает с группой компаний «Доброфлот»: в первом полугодии 2018 г. банк заключил с ней кредитное соглашение на сумму 1,5 млрд рублей для реализации инвестиционного проекта. Он подразумевает строительство в г. Большой Камень завода по переработке минтая и иных видов рыб мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки. На предприятии будет создано порядка 1600 рабочих мест. Запуск завода планируется в третьем квартале 2019 года.Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Подписанное сегодня соглашение станет очередным шагом в развитии наших отношений с группой компаний «Доброфлот» - ведущим российским производителем рыбных консервов. Уверен, реализуемые совместные проекты будут содействовать повышению стандартов качества отечественной рыбопродукции и развитию отрасли в целом».Генеральный директор АО «Южморрыбфлот» Александр Ефремов прокомментировал: «Мы активно инвестируем в расширение производственных мощностей предприятия и уверены, что развитие сотрудничества с ВТБ станет дополнительным импульсом к продолжению работы в этом направлении. Мы намерены и в дальнейшем взаимодействовать в области разработки и реализации совместных инвестиционных программ, поддержки инновационного развития и модернизации группы компаний «Доброфлот».