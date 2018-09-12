Злоумышленники признаны виновными в причастности к двадцати эпизодам краж из квартир, совершенным на территории Москвы и Московской области...

Одинцовским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении обвиняемых в кражах с незаконным проникновением в помещения. Фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 4,5 лет.В полицию поступило сообщение о краже из квартиры на улице Горбунова. Хозяева квартиры сообщили, что уехали с ребенком на несколько дней загород, а вернувшись домой, обнаружили пропажу ювелирных изделий и денежных средств. Материальный ущерб составил около 30 тысяч рублей.Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по Западному округу в результате оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье задержали троих подозреваемых - 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья, а также двух братьев, жителей Московской области в возрасте 21 года и 33 лет.При обысках по месту жительства задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли перчатки, используемые при совершении краж, а также часть похищенного.Следственным управлением УВД по Западному округу г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанным было предъявлено обвинение и по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе следствия установлено, что злоумышленники причастны еще к девятнадцати эпизодам противоправной деятельности на территории Москвы и Московской области. Сообщники проникали в квартиры, хозяева которых отсутствовали несколько дней, и совершали хищение ювелирных изделий, банковских карт, компьютерной техники, юбилейных монет и другого имущества. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 1 млн 700 тысяч рублей.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39