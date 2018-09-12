Злоумышленники требовали у индивидуальных предпринимателей ежемесячно передавать им денежные средства за возможность парковки с целью посадки и высадки пассажиров...

«На основании материалов уголовного дела о вымогательстве денежных средств, расследованного Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве в отношении участников организованной группы, судом вынесен обвинительный приговор. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, в период с апреля 2015 года по май 2016 ггода злоумышленники требовали у индивидуальных предпринимателей, занимавшихся перевозками пассажиров автотранспортом, припаркованным у станции метро «Шаболовская», ежемесячно передавать им денежные средства за возможность беспрепятственной парковки в указанном месте с целью посадки и высадки пассажиров. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям применить насилие и уничтожить принадлежащие им автомобили.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».В мае 2016 года соучастники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В мае 2017 года уголовное дело было направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28