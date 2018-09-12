Примерно 30 заключенных сбежали из тюрьмы муниципалитета Пиракуара в штате Парана на юге Бразилии.

Примерно 30 заключенных сбежали из тюрьмы муниципалитета Пиракуара в штате Парана на юге Бразилии.Как сообщил телеканал Televisa, беглецы убежали в пролом в стене, который образовался в результате взрыва, устроенный сообщниками. Последние, чтобы затруднить полиции поимку сбежавших, подожгли вдобавок несколько автомобилей.Всё это вызвало панику и хаос на улицах города Куритиба, столицы штата, граничащей с районом, где расположена тюрьма.За два дня это уже второй случай массового побега из мест лишения свободы в Бразилии – 10 сентября более 100 заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима в городе Жуан-Песоа на северо-востоке страны. Для этого их сообщники взорвали ворота и обстреляли здание.Всего же в Бразилии за решеткой содержатся 676 тысяч человек, что на 70% превышает нормы наполнения местных тюрем.