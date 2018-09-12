Владимирский хлебокомбинат познакомился со «своими» первыми студентами.

Владимирский хлебокомбинат познакомился со «своими» первыми студентами.Как же здорово, что мы с вами живём в высокотехнологичном, максимально приспособленном для комфортной жизни современном городе!Начало началМы имеем развитую инфраструктуру, тёплый кров с горячей водой и электричеством, наши шкафы набиты модной одеждой на любой сезон года. По большому счёту у нас есть всё, что необходимо человеку для выстраивания долгой и счастливой жизни. Однако мало кто задумывается, что всем этим мы обязаны в первую очередь - растительной пище.С того момента, как наши далёкие предки познали способы «приручения» культурных растений, времена кочующих с места на место охотников и собирателей канули в Лету. Благодаря злаковым растениям численность людей стала неуклонно расти – еды хватало многим. Развивались технологии, появлялась письменность, а с ней и первые цивилизации... Так что хлеб - это «наше всё» и будет очень сложно переоценить значимость появления новой кафедры опорного университета ВлГУ «Продукты питания из растительного сырья».«Рождение» кафедры – результат слаженной работы Владимирского государственного университета, администрации области и Владимирского хлебокомбината, входящего в 10-ку крупнейших хлебопекарных предприятий страны.- Наша Владимирская земля славится на всю страну своими пищевыми производствами. Главный ВУЗ области – Владимирский государственный университет, откликнулся на острую потребность рынка труда в высококлассных специалистах-пищевиках, отлично знающих теорию, замечательно владеющих практическими навыками. Мы считаем, что совмещение этих составляющих, даст большой рывок для развития пищевой индустрии Владимирской области, - сказал управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин.Неслучайный выборИсключительно высококачественная продукция владимирского завода, представлена практически во всех федеральных продуктовых сетях. Аппетитные снеки, полезные злаковые хлеба и «королевы чаепитий» - слоёные булочки пользуются поистине всенародной любовью.Кроме того, одна из отличительных особенностей Владимирского хлебокомбината – синтез традиционных русских рецептов и современных технологий производства. Благодаря этому продукция завода отличается высочайшем качеством и великолепными вкусовыми качествами. Ежедневно в стенах предприятия изготавливают порядка 160 тонн(!) хлебобулочных изделий. Богатый ассортимент также впечатляет – на полки магазинов попадают более 240 видов продукции.- Выбор этого предприятия абсолютно неслучаен. В настоящее время Владимирскийхлебокомбинат, безусловно, можно назвать ведущим в хлебопекарной отрасли России. Он известен не только на просторах нашей необъятной родины, но и далеко за её пределами. Руководство этого замечательного предприятия очень заботится о кадрах, особенно о молодых кадрах. Оно понимает, что будущее хлебокомбината в очень значительной степени зависит от того, кто в будущем придет к ним на работу, - сказал заведующий базовой кафедрой «Продукты питания из растительного сырья» Сергей Макаров.Время первопроходцевТак что главный региональный хлебокомбинат, однозначно, должен стать отличной площадкой для выработки практических знаний и навыков у будущих специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности. Выдача пропусков на территорию завода, для первых 16-ти студентов-первокурсников кафедры «Продукты питания из растительного сырья» - событие поистине праздничное. Оно состоялось непосредственно на базе градообразующего предприятия, которое для многих их них в дальнейшем станет местом постоянного трудоустройства. Ребята побывали на производстве, где с неподдельным интересом осмотрели свои будущие рабочие места, и познакомились с руководством завода.- Перед студентами возможности громадные. Во-первых, они сразу же, начиная с первого курса, получат представление о предприятии, чего раньше не было. Во-вторых, на этапе, пока они учатся и проходят у нас практику, мы можем совместно с ними выстроить модель их развития в компании. В том направлении, которое будет им наиболее интересно. Потому что специализация «Продукты питания из растительного сырья» — это не только направление «Технология», здесь мы можем развиваться в сторону маркетинга и программирования, оборудования, а также дизайна упаковки. У нас возможны различные варианты. Их базовое образование, которое мы сейчас будем преподавать, даёт им возможность развиться во многих областях и стать широкими специалистами, - рассказала директор по управлению персоналом АО «Владимирский хлебокомбинат» Татьяна Тепаева.Открытие кафедры во Владимирском государственном университете и набор первых студентов – событие, возможно, регионального масштаба. Оно станет важнейшим звеном в единой системе подготовки специалистов высочайшего уровня для пищевой и перерабатывающей промышленности Владимирской области, будущее которой за растительным сырьём. В этом убеждены как преподаватели, так и студенты нового и очень перспективного направления.Ребята получат образование и бесценные практические навыки, которые они будут отрабатывать в течение всего срока обучения. Дипломную работу выпускники станут писать, используя реальный «приклодной» материал. Получив диплом, они смогут «найти себя» во многих сферах. Например, связать свой жизненный путь с бизнесом. Специалисты, имеющие столь качественное и востребованное образование, смогут с лёгкостью открыть собственную кондитерскую или, скажем, уникальную частную пекарню с «крафтовым» хлебом и модными пончиками. Так что владимирская пищевая индустрия (и мы вместе с ней) может спать спокойно. Без вкусного хлеба никогда не останемся!