Участник легендарной группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов прошел обследование в одной из корейских клиник. Популярный исполнитель узнал, есть ли у него злокачественные новообразования, и даже перенес операцию.

Участник легендарной группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов прошел обследование в одной из корейских клиник. Популярный исполнитель узнал, есть ли у него злокачественные новообразования, и даже перенес операцию.О том, что побывал в Республике Корея, Андрей Григорьев-Апполонов рассказал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярный исполнитель опубликовал фотографию, сделанную на одной из улиц Сеула. По словам Андрея, он там оказался совершенно спонтанно."Если бы не концерт во Владивостоке и три дня последующих выходных, я бы, конечно, сюда никогда не выбрался", – объяснил Григорьев-Апполонов. Участник группы "Иванушки International" признался, что очень рад такому стечению обстоятельств, потому что в Сеуле ему удалось увидеться с местными специалистами."Прошел медицинское обследование на онкологию и раковые клетки – абсолютно здоров!" – с радостью объявил популярный исполнитель. Однако артисту все равно пришлось перенести операцию. Андрей рассказал: "За 20 минут мне восстановили позвоночник совершенно безболезненной, несуществующей в России процедурой "нейропластика". Я в афиге! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)"Многочисленные подписчики отреагировали на пост артиста. "Крепкого здоровья!", "Как я рада за тебя, Андрюша! Ура!", "Будь всегда здоров! Очень тебя люблю! 😘", "Будь здоров, Рыжуха!", "Молодец Андрей за здоровьем надо следить, и будешь дольше нас радовать Рыра !!!", "Правильно! О себе-любимом нужно думать всегда ) здоровья, дорогой человек!" – высказались пользователи Сети в комментариях к публикации.