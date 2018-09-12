В интернете высмеяли праздничное видео Петра Порошенко, которое тот разместил в соцсетях. На кадрах - танковые стрельбы ВСУ. Порошенко называл ролик драйвовым и восхвалял его героев.

В интернете высмеяли праздничное видео Петра Порошенко, которое тот разместил в соцсетях. На кадрах — танковые стрельбы ВСУ. Порошенко называл ролик "драйвовым" и восхвалял его героев.За ними не заржавеет. Это лучшие танкисты, воплощение мощи и пример для подражания.Размещенное в интернете видео вызвало восторг у пользователей соцсетей. Но совсем не такой, как у Петра Порошенко. Украинский лидер совершенно серьезно гордится тем, что происходит на этих кадрах. Хвалит танкистов и в конце записи резюмирует – "Победа неизбежна!" Ну, разве что, в конкурсе на лучший мем.Интернет-пользователи сразу обратили внимание на военных без спецодежды и ржавые танки. Это, кстати, Т-64 — советская машина, созданная больше полувека назад. Ее возраст можно было бы скрыть грамотным макияжем, но в украинской армии, судя по всему, даже краски нет. Единственное, что понравилось пользователям, так это музыкальное сопровождение. Но и легендарные Rolling Stones не смогли спасти ситуацию.Кстати, аналогичная ситуация произошла месяц назад с новым украинским танком Т-72АМТ. Тогда предполагали, что стреляет он тушенкой и кастрюлями. Впрочем, ни для кого не секрет, что украинская армия находится в бедственном положении. По словам бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет. Таких условий многие не выдержали и подали в отставку."Несмотря на попытки Украины выдавать советские образцы вооружений за новые, якобы прошедшие модернизацию и чуть ли не заново разработанные на Украине, все-таки это техника 1970-1980 годов. И по всем меркам современной науки, армия с таким оружием не может считаться современной", — категоричен военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Украине, видимо, мало ржавых танков, поэтому к ним прибывают еще и ржавые корабли. Это так НАТО помогает Незалежной. Альянс отправляет военным списанные катера. Соединенные Штаты, правда, помогают и деньгами. В этом году выделили 200 миллионов долларов, но этого не хватает. Сумма в 30 раз меньше, чем весь оборонный бюджет Незалежной."Украинская армия несамостоятельна. Она, вполне возможно, может стать фактором в избирательной кампании для Петра Порошенко, чтобы демонстрировать те или иные позитивные показатели, однако в целом, это уже мнение специалистов именно в военной сфере, причем и украинских, и российских, и европейских: те образцы техники, которые есть у Украины, не являются передовыми в рамках мировой военной программы", — констатирует директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.И пока Порошенко хвалится ржавыми танками, на Украине продлили осенний призыв. С двух до трех месяцев. Служить в такой армии, к удивлению Киева, не хотят.