Рассказы канадских специалистов о якобы имевших место скандалах Евгении Медведевой с прежним тренером имеют политический подтекст. Брайану Орсеру стоило бы чаще благодарить Этери Тутберидзе, воспитавшую такую фигуристку, уверен Илья Авербух.

Рассказы канадских специалистов о якобы имевших местоскандалах Евгении Медведевой с прежним тренером имеют политический подтекст. БрайануОрсеру стоило бы чаще благодарить Этери Тутберидзе, воспитавшую такуюфигуристку, уверен Илья Авербух.Известный фигурист и хореограф Илья Авербух советуетпропускать мимо себя все разговоры и слухи о противостоянии Евгении Медведевойи Алины Загитовой, а также о воспитавшем их тренере Этери Тутберидзе.Специалист подчеркнул, что Женя – "кристально чистая девочка",которая ежедневно пашет на тренировках. А кто-то за ее счет решает своивопросы.Евгения Медведева после Олимпиады в Пхенчхане покинулагруппу Тутберидзе и уехала в Канаду, к наставнику Брайану Орсеру. На днях другканадского специалиста, тренер Даг Хау, рассказал о том, что у Тутберидзе иМедведевой произошел громкий конфликт. Якобы, тренер "послала Евгениюрожать детей" – она была уверена, что после Пхенчхана Женя больше ничегоне добьется.Илья Авербух убежден, что на таких вбросах не стоитакцентировать внимание. Тем более, когда в них есть политический подтекст."Есть ведь тенденция в мире, что в России все авторитарное, никому не даютслова сказать. Я – постановщик трех программ Жени. Мы же советовались, вместевыбирали музыку, сто раз обговаривали нюансы. Женя каталась, импровизировала,делилась мнением. И это смешно, когда канадец заявляет такое", – цитируетроссийского специалиста "Советский спорт"."Любое интервью Орсера должно начинаться со слов: "Спасибо,Этери, за прекрасную девочку! Я счастлив, что могу раскрывать дальше ее талант!",– убежден Авербух. Он подчеркивает, что 90% того, чем пользуется сейчас тренерМедведевой, пришло из России – от Этери Тутберидзе.