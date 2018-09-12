Рассказы канадских специалистов о якобы имевших место
скандалах Евгении Медведевой с прежним тренером имеют политический подтекст. Брайану
Орсеру стоило бы чаще благодарить Этери Тутберидзе, воспитавшую такую
фигуристку, уверен Илья Авербух.
Рассказы канадских специалистов о якобы имевших место
скандалах Евгении Медведевой с прежним тренером имеют политический подтекст. Брайану
Орсеру стоило бы чаще благодарить Этери Тутберидзе, воспитавшую такую
фигуристку, уверен Илья Авербух.
Известный фигурист и хореограф Илья Авербух советует
пропускать мимо себя все разговоры и слухи о противостоянии Евгении Медведевой
и Алины Загитовой, а также о воспитавшем их тренере Этери Тутберидзе.
Специалист подчеркнул, что Женя – "кристально чистая девочка",
которая ежедневно пашет на тренировках. А кто-то за ее счет решает свои
вопросы.
Евгения Медведева после Олимпиады в Пхенчхане покинула
группу Тутберидзе и уехала в Канаду, к наставнику Брайану Орсеру. На днях друг
канадского специалиста, тренер Даг Хау, рассказал о том, что у Тутберидзе и
Медведевой произошел громкий конфликт. Якобы, тренер "послала Евгению
рожать детей" – она была уверена, что после Пхенчхана Женя больше ничего
не добьется.
Илья Авербух убежден, что на таких вбросах не стоит
акцентировать внимание. Тем более, когда в них есть политический подтекст.
"Есть ведь тенденция в мире, что в России все авторитарное, никому не дают
слова сказать. Я – постановщик трех программ Жени. Мы же советовались, вместе
выбирали музыку, сто раз обговаривали нюансы. Женя каталась, импровизировала,
делилась мнением. И это смешно, когда канадец заявляет такое", – цитирует
российского специалиста "Советский спорт".
"Любое интервью Орсера должно начинаться со слов: "Спасибо,
Этери, за прекрасную девочку! Я счастлив, что могу раскрывать дальше ее талант!",
– убежден Авербух. Он подчеркивает, что 90% того, чем пользуется сейчас тренер
Медведевой, пришло из России – от Этери Тутберидзе.