Украинская писательница и активистка Лариса Ницой возмутилась появлению в
украинских школах пропагандистских учебников русского языка. Свой
гнев она выразила на странице в Facebook.
Украинская писательница и активистка Лариса Ницой возмутилась появлению в
украинских школах "пропагандистских учебников" русского языка. Свой
гнев она выразила на странице в Facebook.
"Шок. Что. Это. Такое. Гриневич (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. – Прим.Ред.) вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором", – возмутилась Ницой. Она напомнила, что пару лет назад эти пособия были со скандалом убраны из школ Незалежной.
По
всей видимости, гнев активистки вызвали статьи о гимне и гербе России. В
частности, о двуглавом орле там говорится как о "гордой и хищной
птице", с которой опасно воевать.
Писательница рассказала, что учебники были рекомендованы украинским минобром
для изучения на уроках русского языка в 1-3 классах. "Что?! Школы с
украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?!
Двуглавого орла и триколор?" – беснуется Ницой.
Она
пообещала подать жалобу в Службу безопасности Украины и генпрокуратуру и
попросить Верховную раду инициировать снятие Гриневич с должности, отмечает телеканал .
Ницой
ранее уже отмечалась агрессивными и провокационными заявлениями в адрес
русского языка и тех украинцев, кто использует его для общения в
повседневной жизни. Так, несколько дней назад она заявила, что украинцы
поражены вирусом под названием "русский мир головного мозга".
Ее
возмущение вызвал отказ мэра Днепра Бориса Филатова запрещать в городе
песни на великом и могучем. Русскоязычных украинцев она назвала "слабым
звеном", которые, по ее мнению, более всего подвергнуты влиянию
"российской пропаганды".