Украинская писательница и активистка Лариса Ницой возмутилась появлению в украинских школах пропагандистских учебников русского языка. Свой гнев она выразила на странице в Facebook.

Украинская писательница и активистка Лариса Ницой возмутилась появлению вукраинских школах "пропагандистских учебников" русского языка. Свойгнев она выразила на странице в Facebook."Шок. Что. Это. Такое. Гриневич (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. – Прим.Ред.) вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором", – возмутилась Ницой. Она напомнила, что пару лет назад эти пособия были со скандалом убраны из школ Незалежной.Повсей видимости, гнев активистки вызвали статьи о гимне и гербе России. Вчастности, о двуглавом орле там говорится как о "гордой и хищнойптице", с которой опасно воевать.Писательница рассказала, что учебники были рекомендованы украинским минобромдля изучения на уроках русского языка в 1-3 классах. "Что?! Школы сукраинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?!Двуглавого орла и триколор?" – беснуется Ницой.Онапообещала подать жалобу в Службу безопасности Украины и генпрокуратуру ипопросить Верховную раду инициировать снятие Гриневич с должности, отмечает телеканал .Ницойранее уже отмечалась агрессивными и провокационными заявлениями в адресрусского языка и тех украинцев, кто использует его для общения вповседневной жизни. Так, несколько дней назад она заявила, что украинцыпоражены вирусом под названием "русский мир головного мозга".Еевозмущение вызвал отказ мэра Днепра Бориса Филатова запрещать в городепесни на великом и могучем. Русскоязычных украинцев она назвала "слабымзвеном", которые, по ее мнению, более всего подвергнуты влиянию"российской пропаганды".