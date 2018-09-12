В Хохловском переулке началась масштабная реставрация здания Московской межевой канцелярии. Уникальный памятник архитектуры XVIII века много раз был перестроен разными владельцами. В разное время там жили Лопухины, Долгоруковы и Шереметевы. В последние годы здание пришло в запустение.

В Хохловском переулке началась масштабная реставрация здания Московской межевой канцелярии. Уникальный памятник архитектуры XVIII века много раз был перестроен разными владельцами. В разное время там жили Лопухины, Долгоруковы и Шереметевы, а в начале XIX столетия особняк был отдан государственной казне. В последние годы здание пришло в запустение.Шум болгарки и стук молотка — вскоре в здании бывшего городского архива появится новое офисное пространство. История дома корнями уходит в XVII век. За это время его реставрировали дважды и каждый раз старались сохранить единый стиль здания.Окна вытянуты, над ними декоративные карнизы — так здание выглядело столетия назад и таким снова станет после реставрации. От классицизма до барокко — здесь сочетаются разные стили и эпохи."Уникальность этого объекта в том, что сегодня мы можем видеть и следы XVII века (например, свод), и XVIII века (оконный проем), и конца XIX века (лестница). И все это будет сохранено руками реставраторов", — говорит Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.Здание горело, долгие годы пустовало. В итоге своды потолков обрушились, осыпались лепные карнизы. Воссоздать фасад в точности архитекторам помогли старинные фотографии."В ходе архивных изысканий были найдены графические материалы, говорящие о том, что здесь должен быть балкон. Действительно, после монтажа мы увидели сохранившиеся до нашего дня элементы кованого ограждения", — рассказывает инженер-реставратор Алексей Носков.Теперь реставрация начинается и внутри. Главная сложность в том, чтобы убрать следы воздуховодов, которые пронизывают все здание. Еще в XIX веке здесь установили дополнительные печи, чтобы спасти документы от сырости и плесени. Печей давно нет, но многочисленные дыры в кладке остались."Кирпичные стены толщиной более метра фактически представляют собой муравейник с ходами, через которые раньше подавался теплый воздух. Именно он позволял поддерживать документы в сохранности. Но, с другой стороны, именно в таких местах мы находим сквозные отверстия, выходящие на улицу", — объясняет инженер-реставратор Алексей Носков.Высокие потолки, просторные помещения — планировку новые хозяева менять не будут, лишь приспособят под современные нужды.Особняк восстанавливают по программе "Рубль за метр". 14 исторических зданий в центре Москвы уже спасли таким образом за счет инвесторов. Десять еще в работе. Среди них как раз бывшее здание Московской межевой канцелярии. Реставрацию в нем обещают закончить через два года.