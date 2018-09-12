Женщина не оказывала помощь своей дочери

Женщина не оказывала помощь своей дочериЖительницу Киржача на два месяца отправили в колонию-поселение. Она не платила алименты своей дочери с 22 апреля 2017 по 13 мая 2018 года.На женщину не действовали ни административные, ни уголовные наказания. Суду пришлось прибегнуть к реальному сроку.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры,жительница трудоспособного возраста. У нее нет инвалидностей и каких-либо ограничений. Она даже не зарегистрирована в Центре занятости населения. Женщина не помогала дочери, получая случайные заработки.На суде она полностью признала свою вину.