В США — в знаковый день для Америки 11 сентября — в продажу вышла книга с говорящим названием Страх. Трамп в Белом доме. Ее автор — известный журналист Боб Вудворд - в свое время раскрутил Уотергейтский скандал, который стоил поста президенту Никсону. Теперь же Вудворд собрал массу нелицеприятных фактов о нынешней американской администрации. И хотя из Вашингтона сейчас звучат резкие опровержения, издание еще до официального выхода стало бестселлером.

В США — в знаковый день для Америки 11 сентября — в продажу вышла книга с говорящим названием "Страх. Трамп в Белом доме". Ее автор — известный журналист Боб Вудворд — в свое время раскрутил Уотергейтский скандал, который стоил поста президенту Никсону. Теперь же Вудворд собрал массу нелицеприятных фактов о нынешней американской администрации. И хотя из Вашингтона сейчас звучат резкие опровержения, издание еще до официального выхода стало бестселлером.Мы одними из первых купили нашумевшую книгу "Страх", где как утверждает автор — вся поднаготная работы нынешней администрации. Дикие истории про президента США и других вашингтонских политиков можно также прочитать на планшете, а также послушать — есть аудиокнига — в общем решительно невозможно пройти мимо.А автор, выждав паузу, пошел на все американские каналы. Боб Вудворд — журналист-корифей из The Washington Post — уверен, что Трамп хотел убить президента Сирии, министр обороны Мэттис считает его по уровню развития пяти или шестиклассником, а глава аппарата Белого дома генерал Келли называл Трампа идиотом. Оба чиновника написанное о них в книге категорически опровергли."Они не говорят правды. Эти люди делают политические заявления, чтобы сохранить свою работу. Все понятно. Насколько можно видеть из происходящего в действительности, они делают это осторожно", — заявил Вудворд.Впрочем, в какой реальности вообще живут вашингтонские политики — большой вопрос. Ведь в книге утверждается, что сенатор Линдси Грэм в сентябре прошлого года на заседании совета по нацбезопасности предложил Трампу попросить Китай организовать покушение на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. А после убийства поставить во главе КНДР генерала, подконтрольного Вашингтону. Кроме того, из книги следует, что бывший адвокат Трампа называл его "калекой" и лидер США постоянно говорит неправду.Впрочем, сам Трамп отплатил автору той же монетой."Да, он определенно врет. Эта книга — сплошная фикция", — сообщил американский президент.Вудвард, который почти 50 лет назад уже приложил руку к отставке президента США Никсона во время Уотергейта, утверждает, что всё перепроверил. Хотя самая скандальная информация — из анонимных источников."Все эти случаи не анонимны. У них есть дата, время, участники, чаще всего сам президент и то, что он сказал", — говорит автор книги.Трамп в ответ заявил, что сам напишет книгу — и она будет настоящей. А сторонники президента США во время митингов теперь, видимо, часто будут слышать не только о фейк-ньюс, но и офейк-букс — фальшивых книгах.