Опасная езда, погоня и массовое ДТП. В Сеть попало видео, которое сняли автомобилисты на МКАДе. Женщина за рулем Мазды, пытаясь скрыться от полицейских, умудрилась разбить четыре автомобиля, а сама была настолько пьяна, что едва держалась на ногах.

Опасная езда, погоня и массовое ДТП. В Сеть попало видео, которое сняли автомобилисты на МКАДе. Женщина за рулем "Мазды", пытаясь скрыться от полицейских, умудрилась разбить четыре автомобиля, а сама была настолько пьяна, что едва держалась на ногах.- У нее резина отваливается! Еще и разгоняется!"Мазда" без левой покрышки с мигающим поворотником просто не могла не привлечь внимание инспекторов. Но просьбу остановиться для проверки документов женщина-водитель проигнорировала и попыталась скрыться.В плотном потоке машин "Мазда" начала совершать странные маневры. В погоню бросились два полицейских мотоцикла.- Зацепила, смотри! И уехала! Вот это да!"Мазда" на огромной скорости врезалась в другой автомобиль. Его развернуло прямо посреди трассы. Потом гонщица задела еще несколько машин. Остановил ее только отбойник. Женщина не справилась с управлением и врезалась в него на полном ходу. После остановки владелица "Мазды" не без помощи полицейских с трудом вышла из машины в одном сапоге.- Вы столько людей чуть не поубивали на дороге, столько ДТП совершили! Где документы ваши?Виновница аварий явно была в неадекватном состоянии, сначала плакала, потом улыбалась и вряд ли понимала, что натворила."Водитель совершила два столкновения с тремя транспортными средствами. В отношении 47-летней москвички составлен протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", — сообщил Артем Семенов, инспектор Управления ГИБДД Москвы.Нарушительница, конечно, лишится прав и заплатит крупный штраф. Ей, можно сказать, повезло, что никто не погиб. Но ремонт разбитых машин придется оплачивать из своего кармана, в таких случаях никакая страховка не работает.