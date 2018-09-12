Марина Зудина дала первое откровенное интервью после смерти ее мужа, легендарного актера Олега Табакова. Артистка рассказала о том, как 103 дня провела в реанимации с мужем и была счастлива, и о том, как находит в себе силы жить дальше.

Марина Зудина дала первое откровенное интервью после смерти ее мужа, легендарного актера Олега Табакова. Артистка рассказала о том, как 103 дня провела в реанимации с мужем и была счастлива, и о том, как находит в себе силы жить дальше.Прошло полгода со дня смерти Олега Табакова. По словам его супруги, актрисы Марины Зудиной, 103 дня он был в реанимации. И все это время она была рядом с ним. Зудина рассказала, что эти месяцы она носила только два спортивных костюма, которые по очереди стирала. "Три месяца никакой другой одежды и украшений не надевала. Только на сцене. И была счастлива, потому что каждый день могла быть с любимым человеком", – призналась Зудина.От душевной боли артистку спасала работа. "была загружена и иногда очень уставала. Уметь преодолевать боль, слабость, переживания, этому надо учиться, чтобы жить дальше", – убеждена актриса.Зудина берет пример с матери, у которой, по ее словам, есть способность радостно жить несмотря ни на что. "Все мы проходим через испытания, потери, но не надо перекладывать ответственность за свое счастье на других. Я не пережила еще уход близкого человека, я его переживаю, но это не значит, что стала замкнутой на себе. Встречаю Машу (дочь. – Прим.ред.) после отдыха, смеюсь, обнимаю ее и испытываю эмоции, как и раньше. Мне кажется, это правильно. Надо учиться быть счастливой самой. Вот и все. Человек может многое, если у него есть дар уметь быть счастливым", – цитирует Марину Зудину .Напомним, 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Там диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным